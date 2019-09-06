Конституционный суд Молдовы отстранил от должности президента Додона

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Такое решение КС принял утром в воскресенье, 9 июня, по запросу группы депутатов от Демпартии.

Конституционный суд мотивировал свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнить решение КС.

КС поручил действующему премьеру Павлу Филипу временно исполнять обязанности президента, обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске нынешнего парламента и назначении даты досрочных выборов.

За последние два года КС уже пять раз временно отстранял президента от должности, когда он отказывался промульгировать (санкционировать) какие-либо законы или назначать министров.

Как сообщалось, 7 июня Конституционный суд Молдовы вынес решение, по которому президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Додон заявил, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

Тогда парламент Молдовы назначил лидера правой оппозиции Майю Санду премьером страны. Сразу после утверждения правительства Додон привел к присяге членов нового кабинета министров. Заседание парламента было созвано 8 июня вопреки принятому решению Конституционного суда о его роспуске.

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Источник: korrespondent.net