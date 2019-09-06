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09. 06. 2019

Штаб ООС: Разведение сил на Донбассе сорвано

Сепаратисты в субботу, 8 июня, сорвали договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook в воскресенье, 9 июня.

В штабе отметили, что с 20:55 по 21:35 субботы сепаратисты из стрелкового оружия обстреливали населенный пункт Станица Луганская. Обстрел велся с направления оккупированного населенного пункта Николаевка.

"Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации придерживаться Минских договоренностей по разведению сил и средств на указанном участке местности, которое было спланировано на 16 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно договоренностям, разведение сил может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации наблюдателями СММ ОБСЕ в течение 7 дней.

"Учитывая вышеизложенное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 Станица Луганская, может быть 17 июня 2019 года, лишь при условии сохранения режима тишины к указанному сроку", - отметили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки сепаратисты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе – один украинский военнослужащий получил боевые травмы. 

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Источник: korrespondent.net

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