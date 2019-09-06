В Конгрессе пройдут слушания по отчету Мюллера

Комитет по вопросам разведки и Юридический комитет Палаты представителей Соединенных Штатов Америки (США) проведут слушания по отчету специального прокурора Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Как сообщает Голос Америки, слушания в Юридическом комитете состоятся уже в понедельник, 10 июня, но сам спецпрокурор Мюллер, который объявил о своей отставке, участия в них принимать не будет.

Кроме того, в среду, 12 июня, состоятся слушания в Комитете по вопросам разведки. На этих слушаниях в центре внимания будут выводы контрразведки, которые были сделаны на основе отчета Мюллера. Однако ни спецпрокурор ни члены его бывшей команды участия в слушаниях принимать не будут.

В комитете отметили, что планируется обсуждение доказательств воспрепятствования правосудию со стороны американского президента Дональда Трампа, которые были представлены в отчете.

Как известно, 18 апреля Минюст США опубликовал доклад Роберта Мюллера по "российскому делу". Согласно его выводам, сговора Трампа и Москвы не было, но при этом Россия вмешивалась в выборы президента в 2016 году.

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Источник: korrespondent.net