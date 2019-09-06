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09. 06. 2019

Волкер пожелал Кучме успехов в контактной группе

Обращение от команды Специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера со словами поддержки поступило в адрес представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второго президента Украины Леонида Кучмы. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook в воскресенье, 9 июня.

По ее словам, обращение "со словами уважения и добра" поступило на текущей неделе.

"Мы поражены его (Кучмы, – ред.) самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ", - говорится в послании.

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Как сообщалось, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский представил Кучму как вновь возглавившего украинскую сторону в ТКГ.

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Источник: korrespondent.net

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