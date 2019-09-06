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09. 06. 2019

Премьер Молдовы как и.о. президента распустил парламент

Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

На брифинге он объяснил это тем, что действующий президент Игорь Додон отказался подписать указ о роспуске парламента и поддержал действия парламента, который КС признал незаконным.

Ранее сегодня Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности Додона и назначил Филипа и.о. президента. Такое решение КС принял по запросу группы депутатов от Демпартии.

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Источник: korrespondent.net

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