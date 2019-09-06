Слуга народа представила кандидатов в нардепы

Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Всего на съезде в Киеве в воскресенье, 9 июня, были представлены 100 кандидатов, сообщает 112 Украина.

В первую десятку вошли:

Дмитрий Разумков, председатель партии;

Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной Раде;

Ирина Венедиктова, эксперт по вопросам реформы судебной системы;

Давид Арахамия, волонтер;

Янченко Галина, эксперт по антикоррупционной политике;

Макс Федоров, главный IT-специалист команды, советник Зе;

Александр Корниенко, руководитель штаба;

Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции;

Александр Ткаченко, генеральный директор телеканала "1+1";

Жан Беленюк, спортсмен, серебряный призер Олимпиады;

Дальше идут по списку:

Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;

Владислав Криклий, кандидат экономических наук;

Елена Шуляк, эксперт в области девелопмента и строительства;

Дмитрий Наталуха, общественный и политический деятель;

Елизавета Ясько, правозащитник, кинопродюсер;

Алексей Оржель, эксперт в области топливно-энергетического комплекса;

Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;

Михаил Радуцкий, эксперт в области медицины, врач;

Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;

Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.

Ранее сообщалось, что около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами президентской партии Слуга народа.

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Источник: korrespondent.net