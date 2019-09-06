Слуга народа представила кандидатов в нардепы

Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Всего на съезде в Киеве в воскресенье, 9 июня, были представлены 100 кандидатов, сообщает 112 Украина.
В первую десятку вошли:
- Дмитрий Разумков, председатель партии;
- Руслан Стефанчук, представитель президента в Верховной Раде;
- Ирина Венедиктова, эксперт по вопросам реформы судебной системы;
- Давид Арахамия, волонтер;
- Янченко Галина, эксперт по антикоррупционной политике;
- Макс Федоров, главный IT-специалист команды, советник Зе;
- Александр Корниенко, руководитель штаба;
- Анастасия Красносельская, эксперт Центра противодействия коррупции;
- Александр Ткаченко, генеральный директор телеканала "1+1";
- Жан Беленюк, спортсмен, серебряный призер Олимпиады;
Дальше идут по списку:
- Сергей Бабак, эксперт по вопросам образования;
- Владислав Криклий, кандидат экономических наук;
- Елена Шуляк, эксперт в области девелопмента и строительства;
- Дмитрий Наталуха, общественный и политический деятель;
- Елизавета Ясько, правозащитник, кинопродюсер;
- Алексей Оржель, эксперт в области топливно-энергетического комплекса;
- Андрей Герус, эксперт по вопросам энергетики;
- Михаил Радуцкий, эксперт в области медицины, врач;
- Денис Монастырский, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем;
- Даниил Гетманцев, эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права.
Ранее сообщалось, что около 20 тысяч человек выразили свое желание стать членами президентской партии Слуга народа.
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Источник: korrespondent.net
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