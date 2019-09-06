Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июня 2019, воскресенье, 15:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
09. 06. 2019

Во Львовской области в ДТП пострадали 11 человек

В городе Золочев Львовской области в результате аварии пострадали 11 человек. ДТП с участием пяти транспортных средств случилось вечером накануне, 8 июня, сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля "ГАЗ" притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля "ГАЗ" (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

Все пострадавшие были доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Александрии три человека погибли при столкновении мопедов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.