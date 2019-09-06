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09. 06. 2019

Порошенко представил первую десятку своей партии

Первую десятку партийного списка от партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее заявление было сделано на съезде партии в воскресенье, 9 июня.

Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидата в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

В десятку также вошли лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич, глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Всех кандидатов должен утвердить съезд партии. Номера политиков в списке также не названы.

Ранее на съезде партии Голос музыканта и общественного деятеля Святослава Вакарчука объявили избирательный список.

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Источник: korrespondent.net

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