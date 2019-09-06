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09. 06. 2019

Порошенко уже хочет стать премьер-министром

 
Экс-президент Петр Порошенко заявил о своей готовности стать премьер-министром в случае победы Европейской солидарности на досрочных парламентских выборах.
 
На уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, бывший президент ответил утвердительно.
 
"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал Порошенко в комментарии Громадському на съезде своей партии.
 
В то же время, он не ответил "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".
 
"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — сказал Порошенко.
 
Напомним, на съезде Европейской солидарности 9 июня глава партии Петр Порошенко назвал первую десятку партийного списка. Список возглавит лично Порошенко, второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Далее в пятерке – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.
 
В апреле Порошенко проиграл президентские выборы Владимиру Зеленскому.
 
 

Источник: korrespondent.net

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