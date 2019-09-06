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09. 06. 2019

Гриценко и Саакашвили раздумывают о совместном походе на выборы

 
Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко рассматривает возможность объединения с партией Михеила Саакашвили Рух новых сил для совместного участия в досрочных парламентских выборах.
 
"Мы уже объединились в единую команду с тремя проукраинскими проевропейскими партиями - Народный контроль (Дмитрий Добродомов), Родная Страна (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук). Многие из вас ... предлагают нам объединиться также с партией Рух Новых сил Михаила Саакашвили", - отметил Гриценко.
 
 
Он напомнил, что Гражданская позиция и партия Саакашвили "были в тесном сотрудничестве на президентских выборах" и предложил объеденить усилия и на выборах парламентских.
 
Съезд партии Гражданская позиция назначен на 10 июня.
 
Саакашвили, в свою очередь, решил спросить у своих сторонников в Facebook, стоит ли ему объединяться с Гриценко.
 
"Я не просто ради красного словца сказал, что у нас все будут решать люди, а мы это еще и реально практикуем. Поэтому я уже спрашивал вас о предложении Виталия Кличко, а сейчас спрашиваю о предложении Анатолия Гриценко", - отметил Саакашвили.
 
Ранее мэр Киева Виталий Кличко Саакашвили совместно поучавствовать в выборах, но Саакашвили от предложения Кличко отказался. 8 июня Саакашвили заявил, что партия Рух новых сил идет на выборы в Верховную Раду самостоятельно.

Источник: korrespondent.net

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