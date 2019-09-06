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09. 06. 2019

В Винницкой области химикаты попали в реку

 
В селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов, сообщает Белоцерковская районная администрация.
 
"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов. Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.
 
 
Также сообщается, что на срочном заседании комиссии Белоцерковского городского совета принято решение о прекращении водоснабжения в ггороде Белая Церковь с 23.00. 9 июня в связи с попадания в реку Рось химических веществ, которые могут вызвать отравление людей.
 
 
Водоснабжение возобновится после проведения исследований воды. В то же время запрещается купание в реке, вылов рыбы и выпас скота на побережье реки.
 
В настоящее время проводятся работы органами ГСЧС по изъятию из водного объекта контейнеров с химическим препаратом.
 
 
РОВР (Региональный офис водных ресурсов реки Рось) сообщил органам ГСЧС, органам местного самоуправления, водоканалам, которые могут попасть в зону возможного загрязнения.
 
"Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)", - подчеркивают в сообщении.
 
Напомним, что в Шумском районе Тернопольской области местные жители обратились в полицию по поводу массовой гибели пчел. 

Источник: korrespondent.net

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