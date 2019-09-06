В Херсонской области пьяный пенсионер расстрелял супругов

В Херсонской области пенсионер во время застолья застрелил семейную пару. Трагедия произошла в Каланчакском районе вечером 8 июня, сообщает пресс-служба областной полиции.

В полицию позвонила жительница райцентра, которая заявила, что ее бывший муж застрелил 42-летнего мужчине и 45-летнюю женщину, по адресу их совместного проживания.

Полиция прибыла на место и обнаружила 66-летнего пенсионера в нетрезвом состоянии. Он сидел во дворе с охотничьим ружьем в руках. Мужчина рассказал полицейским, что около 17:00 пришел к потерпевшим в гости. Во время застолья хозяин дома приревновал гостя к своей сожительнице. Возникла ссора и драка. Подозреваемый сбегал домой за ружьем, вернулся и застрелил супругов. После чего позвонил сыну и рассказал, что натворил.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье и направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Пенсионер задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Открытое уголовное производство по п.1 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Подозреваемому может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее во Львовской области житель поселка Магеров начал стрелять по полицейским из охотничьего ружья, когда правоохранители пытались провести в его доме обыск.

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Источник: korrespondent.net