Генпрокурор Луценко на выборы не пойдет

Генеральный прокурор Юрий Луценко не будет участвовать в парламентских выборах, рассказала его жена Ирина Луценко Громадскому.

"Как действующий генеральный прокурор он не имеет права. Ему это прямо запрещает закон", — сказала Ирина Луценко.

Ранее Генпрокурор анонсировал, что планирует принять участие в парламентской кампании.

Зато сама Ирина Луценко на выборы идет — она будет баллотироваться в парламент по списку партии Европейская солидарность, однако под каким именно номером, она не уточнила.

"Это мой первый партийный билет. Я не вступала в партии с того времени, когда завершила работу в комсомольской организации", — добавила Луценко.

Напомним, что в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.