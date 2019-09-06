В партии Зеленского пока не готовы назвать кандидата в премьеры

Кандидат на должность премьер-министра Украины будет представлен после парламентских выборов и формирования коалиции, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков на брифинге после съезда партии, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.

Первоочередной задачей фракции партии Слуга народа в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров, отметил Разумков. Кроме этого среди задач фракции в ВР будет внедрение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы и установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, отметил Разумков. Предвыборная программа партии Слуга народа содержит 16 блоков, которые, как заявляют в партии, намерены реализовать за время каденции в парламенте. Напомним, что в воскресенье, 9 июня, партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила свой партийный список на парламентские выборы.

Источник: korrespondent.net