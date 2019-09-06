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09. 06. 2019

В партии Зеленского пока не готовы назвать кандидата в премьеры

 
Кандидат на должность премьер-министра Украины будет представлен после парламентских выборов и формирования коалиции, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков на брифинге после съезда партии, пишет Интерфакс-Украина.
 
"Сегодня вести какие-то переговоры, разговаривать о том, кто будет премьером или министром здравоохранения, энергетики или по другим направлениям, мы не будем. Это неправильно", - заявил Разумков.
 
Первоочередной задачей фракции партии Слуга народа в парламенте будет, в частности, отмена депутатской неприкосновенности и введение обязательной конфискации имущества коррупционеров, отметил Разумков.
 
Кроме этого среди задач фракции в ВР будет внедрение механизмов отзыва депутатов, предоставление возможности гражданам влиять на решения власти через референдумы и установление ответственности для чиновников за незаконное обогащение, отметил Разумков.
 
Предвыборная программа партии Слуга народа содержит 16 блоков, которые, как заявляют в партии, намерены реализовать за время каденции в парламенте.
 
Напомним, что в воскресенье, 9 июня, партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила свой партийный список на парламентские выборы.
 
 

Источник: korrespondent.net

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