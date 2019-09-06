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09. 06. 2019

В Бангладеш задержали шестерых украинцев

 
В Бангладеш задержали шестерых украинцев, которых, по предварительной информации, подозревают в мошенничестве с банкоматами.
 
Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством, сообщает Украинская правда со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.
 
На понедельник, 10 июня, запланирована встреча дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели для получения информации по делу украинцев.
 
Сейчас консул готовит командировки в Бангладеш, чтобы посетить задержанных украинцев, а также встретиться с компетентными органами страны.
 
Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.
 
Напомним, что из-за пожара в офисном здании в столице Бангладеш Дакке погибло по меньшей мере 19 человек.
 
 

Источник: korrespondent.net

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