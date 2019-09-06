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09. 06. 2019

Националисты объединились ради похода на выборы

 
На досрочных парламентских выборах партии Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов идут общим списком.
 
Возглавит список лидер Свободы Олег Тягнибок.
 
В первую пятерку списка вошли лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, глава Правого сектора Андрей Тарасенко и вице-спикер Верховной Рады VII созыва Руслан Кошулинский.
 
Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции Свобода в Киевском горсовете Юрий Сиротюк.
 
В первую двадцатку националистического блока вошли Олег Петренко, Анатолий Витив, Андрей Левицкий, Василий Лабайчук, Александр Алферов, Андрей Мохник, Алексей Кайда, Арсений Билодуб, Виктор Шендибило, Олег Панькевич.
 
Напомним, что в Киеве прошел съезд обновленной партии бывшего президента Петра Порошенко Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко.
 
Партия Слуга народа президента Украины Владимира Зеленского представила первую двадцатку своего партийного списка.
 
Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине
 

Источник: korrespondent.net

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