ЕС признал новое правительство Молдовы

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Иоганнеса Хана, сообщает DW.

"Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократическим легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации", — отмечается в документе.

Брюссель подчеркнул, что "уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений".

"В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", — отмечается в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.