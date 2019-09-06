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09. 06. 2019

ЕС признал новое правительство Молдовы

 
Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини и еврокомиссара Иоганнеса Хана, сообщает DW.
 
"Европейский Союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократическим легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем соглашении об ассоциации", — отмечается в документе.
 
Брюссель подчеркнул, что "уважение верховенства закона и демократии должны оставаться основой наших отношений".
 
"В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдовы, Европейский Союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", — отмечается в заявлении.
 
Напомним, Конституционный суд Молдовы лишил президента страны Игоря Додона полномочий. Действующий премьер-министр Молдовы Павел Филип, по решению Конституционного суда исполняющий обязанности президента, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.
 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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