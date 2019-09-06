В Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, было задержано около 100 человек, сообщает Deutsche Welle.

В Алма-Ате и Нур-Султане проходят несогласованные митинги против предрешенности голосования на выборах. В акциях принимает участие несколько сотен человек. Участники акций скандировали лозунги "Свобода" и "Бойкот".

Также в этих городах есть проблемы со связью. Кроме этого, в столице Казахстана перекрыто движение в центре города на проспектах Республики и Абая. Напомним, что 9 июня в Казахстане проходят президентские выборы. За пост главы страны борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане, фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Источник: korrespondent.net