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09. 06. 2019

В Казахстане в день выборов задержали около 100 протестующих

 
Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что на акциях протеста в день внеочередных выборов президента Казахстана в воскресенье, 9 июня, было задержано около 100 человек, сообщает Deutsche Welle.
 
В Алма-Ате и Нур-Султане проходят несогласованные митинги против предрешенности голосования на выборах. В акциях принимает участие несколько сотен человек. Участники акций скандировали лозунги "Свобода" и "Бойкот".
 
Также в этих городах есть проблемы со связью. Кроме этого, в столице Казахстана перекрыто движение в центре города на проспектах Республики и Абая.
 
Напомним, что 9 июня в Казахстане проходят президентские выборы.  За пост главы страны борются сразу 7 кандидатов, что является рекордным числом на выборах в Казахстане, фаворитом президентской гонки считается действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев.
 
 

Источник: korrespondent.net

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