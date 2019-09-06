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09. 06. 2019

В Гонконге сотни тысяч протестовали против экстрадиции в Китай

 
В Гонконге несколько сотен тысяч человек вышли на улицы против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.
 
По оценкам организаторов акции, число участников составило около одного миллиона человек, сообщает DW.
 
На плакатах демонстрантов были надписи: "Нет — экстрадиции в Китай" и "Выдан в Китай — пропал навсегда".
 
Ранее власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан Китаю из-за непрозрачности юридической системы и смертной казни.
 
Напомним, что каждый седьмой житель Гонконга - миллионер. Количество жителей-миллионеров Гонконга за прошлый год выросло на 15% и составило 1 миллион человек.
 
При этом состояние 68 000 человек из этого миллиона составляет свыше 1,27 миллионов человек. Всего в Гонконге проживает 7,4 миллиона человек.
 
 

Источник: korrespondent.net

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