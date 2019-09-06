Лента RSS
Подписаться на ленту
09 июня 2019, воскресенье, 23:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
09. 06. 2019

Митинги в Казахстане: Задержанных уже около 50

 
Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах в воскресенье, 9 июня, составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Март Кожаев, передает Интерфакс.
 
По его словам, на улицах двух городов якобы "были попытки дестабилизировать обстановку".
 
Как отметил Кожаев, в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.
EPA
Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".
EPA 
 
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
 
В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.
 
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства. Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.