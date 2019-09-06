Митинги в Казахстане: Задержанных уже около 50

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах в воскресенье, 9 июня, составило около 500 человек, сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Март Кожаев, передает Интерфакс.
По его словам, на улицах двух городов якобы "были попытки дестабилизировать обстановку".
Как отметил Кожаев, в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.
Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что "все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом".
Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.
В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства. Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.
Источник: korrespondent.net