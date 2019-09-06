Нардеп-беглец Онищенко тоже собрался на выборы

Беглый народный депутат Александр Онищенко намерен вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах, пишет LIGA.net.

"Я иду по 93-му округу (Киевская область)", - заявил Онищенко.

Для этого нардеп-беглец намерен вернуться в Украину в ближайшее время для подачи документов в ЦИК.

Ранее он заявлял о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе, также он заявлял, что рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

По словам Онищенко, также он намерен через суд добиться преследования экс-президента Порошенко из-за коррупционных схем.

Напомним, что Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске. 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия Укргаздобыча с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,6 миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net