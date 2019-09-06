В Варшаве десятки тысяч людей вышли на ЛГБТ-марш

Десятки тысяч людей присоединились к ЛГБТ-маршу в Варшаве в субботу, 8 июня, в то время, как права ЛГБТ-сообщества продолжают находиться в эпицентре избирательной кампании в Польше, пишет Reuters.

К прайду присоединились в основном молодые люди, одетые в яркие одежды. Они шли по улицам, танцевали, пели и несли радужные флаги.

Представитель мэрии Варшавы сообщил, что в марше ожидалось участие около 50 тысяч человек, тогда как в 2018 году, по оценкам, приняли участие 45 тысяч. Правящая консервативная партия"Право и справедливость (PiS) в последние месяцы усилила свою критику вопроса ЛГБТ, заявляя, что поддержка оппозицией прав ЛГБТ-сообществ несет угрозу для польской культуры. PiS сделала угрозы, связанные с ЛГБТ-движениями, важной частью своей кампании на выборах в Европейский парламент в прошлом месяце. Эта тема, вероятно, останется главной темой накануне общенациональных выборов осенью. Варшава считается более либеральной и толерантной, чем консервативные сельские районы страны, где PiS имеет высокую поддержку. Напомним, что в Киеве Марш равенства пройдет в воскресенье, 23 июня. С 9 по 15 июня состоится гей-парад в Тель-Авиве, организаторы которого перепутали флаг ЛГБТ с флагом Литвы.

Источник: korrespondent.net