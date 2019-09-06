Украина не признает "выборы" в Южной Осетии

Украина решительно осуждает проведение и не признает результатов так называемых парламентских выборов на оккупированной РФ территории Цхинвальского региона Грузии, которые состоялись 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупации легитимизировать ситуацию на этой оккупированной территории Грузии, в том числе вследствие "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека – говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Киев поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирные попытки грузинского правительства примирить грузин и осетин.

Напомним, 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт между Абхазией, Южной Осетией, Россией, с одной стороны, и Грузией – с другой. Конфликт вошел в историю как пятидневная российско-грузинская война, в ходе которой погибло не менее 2000 человек.

По итогам противостояния, Россия признала независимость двух отколовшихся грузинских регионов и перебросила туда дополнительные войска и вооружения.

Все государства мира, за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, признают эти регионы грузинской территорией, оккупированной Россией.

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Источник: korrespondent.net