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10. 06. 2019

Власти Солсбери намерны выкупить дом Скрипаля

Дом в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет выкуплен городским советом. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщила газета The Sun.

Как отметил член городского совета Солсбери Алистер Канингем, такое решение было принято после того, как власти окончательно убедились в том, что Скрипали не вернутся в дом, стоимость которого оценивается в 200 тысяч фунтов стерлингов.

По словам Канингема, соседи бывшего сотрудника ГРУ опасаются, что дом купят люди, которые захотят сделать деньги на истории Скрипалей и превратят его в гостиницу.

"Именно поэтому совет хочет гарантировать, что дом будет использоваться лишь в личных целях", − подчеркнул он. 

Напомним, спецслужбы тщательно исследовали дом Скрипалей в Солсбери после инцидента с отравлением. Сам город почти год очищали от химического вещества Новичок военнослужащие войск химической, биологической и радиологической защиты.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова.

Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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Источник: korrespondent.net

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