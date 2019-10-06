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10. 06. 2019

США призвали уважать итоги выборов в Молдове

Госдепартамент США назвал выборы 24 февраля в Молдавии конкурентными и призвал стороны политического конфликта в стране к диалогу. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 9 июня.
 
"Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдавии проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства", − отметили в Госдепе.
 
В заявлении ведомства также подчеркивается, что США продолжат поддержку "демократического будущего для Молдовы и ее граждан".
 
Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов из-за того, что законодатели в течение трех месяцев после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 
 
В субботу, 8 июня, партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и назначили нового премьера.
 
Конституционный суд объявил эти решения незаконными и временно отстранил от должности президента Игоря Додона.
 
В воскресенье, 9 июня, премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 
 
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Источник: korrespondent.net

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