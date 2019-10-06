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10. 06. 2019

В московском аэропорту затопило один из терминалов

В терминале В московского аэропорта Шереметьево в воскресенье, 9 июня, сработала противопожарная система  Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Пользователи соцсетей опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, что территорию терминала затопило водой.

Отмечается, что причиной инцидента стало задымление микроволновой печи в аптеке. На данный момент все последствия инцидента устранены и аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в самолет. 

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек. 

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Источник: korrespondent.net

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