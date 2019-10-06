В московском аэропорту затопило один из терминалов

В терминале В московского аэропорта Шереметьево в воскресенье, 9 июня, сработала противопожарная система Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Пользователи соцсетей опубликовали видео происшествия. На кадрах видно, что территорию терминала затопило водой.



Отмечается, что причиной инцидента стало задымление микроволновой печи в аптеке. На данный момент все последствия инцидента устранены и аэропорт функционирует в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Шереметьево грузовой автомобиль вспомогательных служб врезался в самолет.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево, после чего у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате аварии погиб 41 человек.

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Источник: korrespondent.net