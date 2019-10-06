Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 07:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

При пожаре в Лондоне сгорели два десятка квартир

На востоке Лондона в районе Баркинг 9 июня произошел пожар в здании многоквартирного жилого дома. Об этом сообщила городская противопожарная служба.

Отмечается, что пожар в доме на улице Де Пасс Гарденс начался в воскресенье в 15.31 по местному времени (17.31 по киевскому времени).

На место прибыли 15 автомобилей противопожарной службы, более 100 пожарных, полиция и медики.

По данным спасателей, огонь охватил часть семиэтажного дома, жильцов эвакуировали.

Пожар был полностью локализован в 18.04 (20.04 по киевскому времени), ведется расследование причин происшествия.

В сообщении пожарных указано, что в результате инцидента были разрушены 20 квартир и еще десять повреждены огнем и дымом.

От вдыхания дыма пострадали мужчина и женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Cмотрите фотогалерею: При пожаре в Лондоне сгорели два десятка квартир

About 100 firefighters are tackling a six-floor fire at a block of flats in De Pass Gardens in #Barking, east #London.

Click here to read the full story: https://t.co/LbwWjfVmaP pic.twitter.com/M6n3lVdPKz

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2019

Напомним, летом 2017 года в Лондоне произошел крупный пожар в 24-этажном жилом здании Grenfell Tower, в результате которого погибли 79 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.