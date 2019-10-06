В боях за Триполи погибли более 650 человек − ВОЗ

В результате вооруженного конфликта вокруг ливийского города Триполи погибли свыше 650 человек и более 3,5 тысячи получили ранени. Об этом 9 июня сообщило в Twitter ливийское подразделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии (Триполи − ред) погибли 653 человека, включая 41 мирного жителя, и 3547 человек, среди которых 126 мирных жителей, получили ранения", − говорится в сообщении.

Также отмечается, что в число гражданских лиц, пострадавших за последнюю неделю, входят трое сотрудников медицинских служб.

Напомним, 4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Его подразделениям удалось установить контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы, однако прорвать оборону города они не смогли.

Вторую фазу наступления на Триполи армия маршала начала 23 апреля.

В Ливии царит двоевластие. На востоке страны действует парламент с временным кабинетом министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

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Источник: korrespondent.net