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10. 06. 2019

В НАТО озвучили цель учений в Балтийском море

 
Военно-морские учения НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019, которые стартовали 9 июня, не направлены против третьих стран. Об этом говорится в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску.
 
"Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО. <...> Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году", подчеркнула Лунгеску.
 
Она отметила, что BALTOPS демонстрируют, наколько силы альянса способны работать вместе и возможность НАТО "защитить себя от любого противника".
 
Представитель альянса напомнила, что в прошлом РФ принимала участие в маневрах, однако после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины ее перестали приглашать.
 
В этом году в учениях задействованы 8,6 тысячи военнослужащих из 18 стран, 50 кораблей и 40 самолетов. Маневры проходят под командованием второго флота ВМС США и продлятся до 21 июня.

В ходе маневров будут отрабатываться действия по поиску и уничтожению морских мин и подводных лодок противника, отражение нападений с воздуха и моря. Кроме того, будут отрабатываться атакующие действия, в частности, высадка морского десанта.
 
Напомним, 8 июня в Литве начались масштабные военные маневры НАТО Железный волк-2019  с участием около четырех тысяч военнослужащих из десяти стран.

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Источник: korrespondent.net

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