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10. 06. 2019

В Китае при обвале на шахте погибли девять горняков

 
На шахте в китайской провинции Цзилинь 9 июня произошел обвал в результате которого десять человек погибли и десять пострадали. Об этом сообщает РИА Новости.
 
Отмечается, что обвал произошел на шахте компании Лунцзяпу в воскресенье около 20.00 по местному времени (15.00 по киевскому времени) и привел к землетрясению магнитудой 2,3.
 
Шахтеры оказались заблокированы под землей, их общее число не уточнялось.
 
После того, как стало известно о ЧП на шахте, местные власти распорядились немедленно приступить к поисково-спасательной операции, которая к настоящему моменту завершена. 
 
Все пострадавшие были доставлены в больницы. Ведется расследование причин происшествия.
 
Напомним, в ночь на 29 мая, на шахте Лесная ГП Львовуголь произошло обрушение породы. В результате инцидента погибли два горняка.
 
В Зимбабве из-за затопления шахт погибли десятки горняков

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Источник: korrespondent.net

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