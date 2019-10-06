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10. 06. 2019

Во Вьетнаме тигр оторвал обе руки работнику зоопарка

 
На юге Вьетнама в провинции Биньзыонг сотрудник частного зоопарка лишился рук, пытаясь искупать тигра. Об этом сообщил новостной портал Vnexpress.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня. Хищник полностью оторвал мужчине правую руку, а левую − ниже локтя.

Раненого обнаружили коллеги. Сначала его доставили в местную больницу, где врачам удалось остановить кровотечение.
 
Затем мужчину перевели в травматологическое отделение клиники в Хошимине. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
 
Причины нападения хищника выясняются.
 
Зоозащитники неоднократно обвиняли вьетнамские частные зоопарки в жестоком обращении с животными и безответственном отношении к исчезающим видам.
 
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Ранее сообщалось, что в Черниговской области львица ранила работника цирка и убежала. Животное в итоге застрелили.

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Источник: korrespondent.net

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