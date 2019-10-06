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10. 06. 2019

В НАТО отреагировали на кризис в Молдове

 
НАТО обеспокоено политическим кризисом в Молдове и призывает политические стороны к сдержанности и урегулированию ситуации путем диалога. Об этом в воскресенье, 9 мая, написала в Twitter официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
 
"НАТО с обеспокоенностью следит за политическим кризисом в Республике Молдова. Мы призываем все политические силы страны проявлять спокойствие и сдержанность и урегулировать свои разногласия путем диалога при полном уважении верховенства права", − отметила Лунгеску.
 
По ее словам, "демократически избранные лидеры Молдовы должны работать сообща для преодоления этого кризиса".
 
Она также заверила в неизменной поддержке Молдовы со стороны альянса в реформировании ее институтов обороны и безопасности.
 
"НАТО и Молдова являются близкими партнерами на протяжении более 25 лет. Мы по-прежнему привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности республики", − подчеркивается в заявлении.
 
Ранее сообщалось, что Украина обеспокоена ситуацией в Молдове и готова помочь в решении существующих проблем.
 
Госдепартамент США призвал стороны политического конфликта в стране к диалогу.
Напомним, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

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Источник: korrespondent.net

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