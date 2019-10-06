Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 07:34
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

В лагере Черновицкой области отравились 30 детей

В селе Репужинцы Заставнивского района Черновицкой области 30 детей, находившихся в летнем лагере, были госпитализированы с симптомами отравления. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает местное информационное агентство АСС.

Отмечается, что в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Вызов о недомогании воспитанников получили специалисты Черновицкого областного лабораторного центра МЗ Украины.

Как рассказал заместитель директора ГУ Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины Сергей Торский, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту у 30 детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

По словам руководителя ГУ Госпродспотребслужбы Черновицкой области Александра Александрюка, у больных детей наблюдалась тошнота и рвота.

"Но ситуация улучшается. Комиссия в составе Госпродспотребслужбы и областного лабораторного центра работает на месте. Устанавливаем, что могло вызвать заболевание детей", - сказал Александрюк.

Напомним, в конце мая на Прикарпатье отравилась группа детей из Запорожья.

Перед этим  в Винницкой области госпитализировали семерых детей из-за вспышки кишечной инфекции в детском саду.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.