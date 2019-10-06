Итоги 09.06: Обострение в Молдове, ЧП с химикатами

В Винницкой области химикаты отравили реку

В селе Збаржевка Винницкой области автомобиль, который перевозил химические вещества, упал в реку Рось. В результате аварии часть емкостей была повреждена. В водоемах Погребищенского района погибла рыба и другие водные обитатели.

Граждан призвали воздержаться от купания и рыбной ловли на реке Рось. В городе Белая Церковь временно прекратили водоснабжение.

По данным полиции, гербициды, которые попали в притоки реки Рось, были украдены из сельхозпредприятий Винницкой области. Открыто уголовное производство.

В Казахстане прошли выборы президента, которые сопровождались беспорядками

В Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы.В избирательном процессе приняли участие семь кандидатов, явка составила 77,4%.

По данным опросов, лидером голосования стал действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который набрал около 70% голосов избирателей.

Отметим, выборы в стране сопровождались несанкционированными митингами в столице и городе Алматы, во время которых были задержаны около 500 человек.

КС Молдовы отстранил от должности президента

Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона, который отказался исполнить решение о роспуске парламента и назначил и. о. главы государства премьера Павла Филипа.

Как исполняющий обязанности президента, Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября.

При этом ЕС и США поддержали новое правительство Молдовы, а МИД Украины призвал не допустить российского сценария федерализации страны.

В Балтийском море стартовали военные учения НАТО

На Балтике начались военно-морские учения BALTOPS-2019 при участии 18 стран.

В НАТО подчеркнули, что маневры проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в регионе обострилась после аннексии Крыма Россией.

Партии представили списки на выборах

Партия президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа представила первых 20 кандидатов на мажоритарных округах. Под первым номером в списке идет председатель партии Дмитрий Разумков. Всего на съезде в Киеве были представлены 100 кандидатов.

Также в столице прошел съезд обновленной партии Европейская солидарность. Первую десятку партийного списка возглавил пятый президент Украины Петр Порошенко, вторым идет спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Партии Свобода, Национальный корпус, Правый Сектор, Государственническая Инициатива Яроша, ОУН и Конгресс украинских националистов решили объединиться на досрочных выборах и идти общим списком. Его возглавил лидер Свободы Олег Тягнибок.

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Источник: korrespondent.net