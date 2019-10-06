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10. 06. 2019

В Индии произошли столкновения между членами партий, есть жертвы

Между сторонниками конкурирующих политических сил в Индии произошли вооруженные столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере три человека. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщает Straits Times.

"По меньшей мере трое человек погибли и несколько пострадали в результате вооруженных столкновений между сторонниками правящей партии Тринамоол в Западной Бенгалии и индийской народной партией Бхаратия Джаната парти", - сообщили местные чиновники.

Жестокие столкновения произошли в субботу вечером в районе Найат - Сандешхали, примерно в 73 км на восток от Калькутта, столице штата Западная Бенгалия. Власть прислала огромный контингент силовиков в район, чтобы удержать ситуацию под контролем.

Согласно сообщениям, столкновения произошли после того, как представители партии Тринамоол попытались убрать флаги Народной партии из общественных мест в этом районе.

Ранее сообщалось, что в Днепре произошла стрельба, задержаны 30 человек.

А в Австралии мужчина открыл огонь в гостинице. В результаты погибли пять человек.

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Источник: korrespondent.net

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