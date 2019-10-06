Смертельное ДТП под Киевом: погибли мать и дочь

На Харьковской трассе под Киевом в воскресенье, 9 июня автомобиль ВАЗ-2115 выехал с дороги и налетел на отбойник. Две пассажирки погибли, сообщает Информатор.
Авария случилась около 16:20 на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем, уснул. В салоне также находились две пассажирки: его жена и теща.
Водитель Lada съехал с проезжей части, где врезался в отбойник, который проткнул машину. Обе женщины погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.
Накануне сообщалось, что во Львовской области в ДТП пострадали 11 человек.
Ранее в Александрии три человека погибли при столкновении мопедов.
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Источник: korrespondent.net
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