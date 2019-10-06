Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 09:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Смертельное ДТП под Киевом: погибли мать и дочь

На Харьковской трассе под Киевом в воскресенье, 9 июня автомобиль ВАЗ-2115 выехал с дороги и налетел на отбойник. Две пассажирки погибли, сообщает Информатор.

Авария случилась около 16:20 на 54 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский. По предварительной информации, мужчина, находившийся за рулем, уснул. В салоне также находились две пассажирки: его жена и теща.

Водитель Lada съехал с проезжей части, где врезался в отбойник, который проткнул машину. Обе женщины погибли на месте. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть. Погибшим было 40 и 68 лет. Детали инцидента будут устанавливать правоохранители.

Накануне сообщалось, что во Львовской области в ДТП пострадали 11 человек.

Ранее в Александрии три человека погибли при столкновении мопедов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.