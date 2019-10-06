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10. 06. 2019

Эскалация на Донбассе: 26 обстрелов за сутки

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня. Погибших и раненых среди украинских военных нет. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что восемь раз противник использовал запрещенные Минскими соглашениями 122-мм артиллерию, а также минометы калибра 120 и 82 мм. Сепаратисты также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе населенных пунктов Водяное, Талаковка, Паврополь, Гнутово, Верхнеторецкое, Пески, Авдеевка, Березовое, Невельское. Кроме того, обстреливали позиции сил ООС в районе Новоалександровки, Зайцевого, Новолуганского.

В штабе также отметили, что по данным разведки 10 членов незаконных вооруженных формирований были ранены. Также уничтожена одна единица военной техники.

Кроме того, от начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил два раза - в районе Пищевика и Зайцевого.

Напомним, за сутки 8 июня на Донбассе зафиксировали 14 обстрелов, без потерь.

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Источник: korrespondent.net

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