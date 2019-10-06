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10. 06. 2019

Мощные ливни затопили Анкару, есть жертвы

В Анкаре и регионе в воскресенье, 9 июня, выпало рекордное количество осадков, в результате чего три человека погибли. Об этом сообщает телеканал T24.

"В результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали паводки и затопления, погибли три человека", - сообщили в мэрии турецкой столицы.

Вечером в Анкаре прошли проливные дожди, рекордное количество осадков выпало в районах Этимесгут и Чанкая.

За два часа были затоплены несколько десятков улиц, большое количество офисных помещений. 

Cмотрите фотогалерею: Мощные ливни затопили Анкару, есть жертвы

Несколькими днями ранее в Китае из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек.

Напомним, за последнее время в Украине выпала почти трехмесячная норма осадков. В целом по стране повреждено около 40 объектов социальной сферы, количество подтопленных жилых домов превышает 2,6 тысяч, размыто 25 км берегов и 360 км покрытия автомобильных дорог, повреждены 97 автомобильных и пешеходных мостов. Погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net

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