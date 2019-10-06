В Белой Церкви ввели аварийный режим водоснабжения

Центральное водоснабжение в Белой Церкви приостановлено. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок), при этом воды хватит на сутки. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водоснабжение Умани по состоянию на 7 утра осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.

Как известно, в 23:00 9 июня была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00.

Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

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Источник: korrespondent.net