Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 09:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

В Белой Церкви ввели аварийный режим водоснабжения

Центральное водоснабжение в Белой Церкви приостановлено. Население обеспечивается водой за счет подвоза и существующих бюветов (колонок), при этом воды хватит на сутки. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водоснабжение Умани по состоянию на 7 утра осуществляется из резервных резервуаров, запаса воды хватит на 3 суток.

Как известно, в 23:00 9 июня была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает водой Белую Церковь Киевской области (209 тысяч жителей) и Умань Черкасской области (84 тысячи жителей).

Проводится мониторинг качества воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Населению рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории Роси.

Накануне сообщалось, что в селе Збаржевка Винницкой области в реку Рось перевернулся грузовик с химическими препаратами, вследствие чего погибла рыба и все обитатели водоемов. Принято решение о прекращении водоснабжения в городе Белая Церковь с 23.00.

Позже стало известно, что химикаты, загрязнившие реку, были украдены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.