Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 09:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Генсек Совета Европы поддержал новую власть Молдовы

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд поддержал позицию новой власти Молдовы о незаконности роспуска парламента, но попросил Венецианскую Комиссию предоставить "срочную" оценку последних решений Конституционного суда Молдовы. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает Европейская правда.

Это уже второе заявление из Совета Европы относительно процессов в Молдове и оно является беспрецедентно жестким, как для генсека - по сути, он стал на сторону новой власти.

Ягланд выразил "серьезную обеспокоенность" последними событиями в Молдове и призвал "демократически избранный парламент и легитимное правительство" действовать ответственно. Кого именно он считает в Молдове "легитимным правительством", генсек не уточнил, но решение Конституционного суда, который в частности признал нелегитимным новое правительство во главе с Майей Санду, он назвал непонятным.

"Последние решения КС сложно понять, похоже, что в свете Конституции и международного права они необоснованы", - написал генсек СЕ. Он также заявил, что "в период неопределенности всегда полезен хороший совет".

Ягланд отметил, что на правах генсека СЕ попросил ВК дать оценку последним решением в Молдове, в частности решению распустить парламент со стороны Павла Филипа, исполняющего обязанности премьера по версии Демпартии (которая не признает смену власти в Молдове).

Напомним, накануне парламент Молдовы утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать.

Это произошло после того, как Конституционный суд Молдовы обязал президента распустить парламент и назначить дату досрочных выборов потому что законодатели в течение 90 дней после утверждения результатов выборов не смогли сформировать новое правительство. 

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о трех месяцах, а не 90 дней.

В итоге Конституционный суд страны временно отстранил от должности президента Игоря Додона, а премьер-министр Павел Филип, которого КС назначил и.о. главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.