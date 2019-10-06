В Крыму прошли обыски и задержания крымских татар

В аннексированном Крыму утром в понедельник, 10 июня, силовики устроили очередные обыски у местных жителей, есть задержанные. Об этом сообщает в Facebook сообщество Крымская солидарность.

"Поступила информация о том, что сразу по трем адресам ведутся следственные мероприятия: в городе Алушта - у Эльдара Кантемирова, в селе Строгановка Симферопольского района - у Эскендера Сулейманова (родной брат Руслана Сулейманова, задержанного 27 марта 2019 года), в селе Каменка Симферопольского района - информация выясняется. Еще по одному адресу также ведутся следственные мероприятия: Алуштинский район, село Малый Маяк - Месутов Руслан", - говорится в сообщении.

Позже в сообществе сообщили, что обыск у Эскендера Сулейманова завершен, мужчину задержали. Следователь заявил, что дело Сулейманова будет объединено с делом "второй Симферопольской группы Хизб ут-Тахрир".

Также сообщается, что обыски проходят в селе Изобильное, Алушта - в доме Ленура Халилова, председателя местной религиозной общины.

Кроме того, в Белогорске, в доме Ризы Омерова, сына Энвера Омерова, задержанного по дороге в Ростов сегодня утром, на данный момент ведутся следственные мероприятия. Что касается самого Энвера Омерова, то, как сообщается, его задержали ранее сегодня.

"У въезда на крымский мост сегодня ночью сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором в Ростов-на-Дону направлялись родственники подсудимых Симферопольской группы ХТ, где сегодня должны состояться прения сторон. После трех часов удержания без причин, без составления необходимых процессуальных документов задержан и доставляется в отдел полиции города Керчь отец Фатмы Исмаиловой Энвер Омеров", - цитируют в сообществе слова адвоката Маммета Мамбетова.

Сообщается, что задержанному Энверу Омерову "стало очень плохо, ему вызвали скорую". "Прибывшие медики сделали ему уколы и просили не беспокоить его, так как у него очень высокое давление. Однако сотрудники ДПС не дали ему возможности прийти в себя и повезли в отделение полиции", - отметили в сообществе.

Позже стало известно, что у супруги Ризы Омерова во время обысков от пережитого стресса начались преждевременные роды на седьмом месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом.

Ранее сообщалось, что в Крыму российские силовики задержали координатора общественной организации Крымское детство Мумин Салиеву.

Также сообщалось, что сотрудники ФСБ России провели обыски в домах десятков крымских татар.

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Источник: korrespondent.net