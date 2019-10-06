Токаев побеждает на выборах в Казахстане

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 504 054 голоса или 70,76% голосов избирателей", - сказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Он отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Нур-Султан.

Согласно предварительным итогам, общественный деятель и журналист Амиржан Косанов набирает 1 472 733 голоса или 16,02% голосов избирателей, депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Дания Еспаева - 478 153 голоса или 5,2%, председатель правления НАО Национальный аграрный научно-образовательный центр Толеутай Рахимбеков - 294 271 голос или 3,2%, председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - 190 304 голоса или 2,07%, депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - 167 249 голосов или 1,82%, общественный деятель и писатель Садыбек Тугел - 84 348 голосов или 0,92%.

Напомним, в марте Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил полномочия.

Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.