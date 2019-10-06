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10. 06. 2019

Под ГПУ требуют осудить заказчиков убийства Гандзюк

Около Генеральной прокуратуры в понедельник, 10 июня, около сотни активистов требуют объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк, сообщает Украинская правда.

Активисты развернули плакаты с именами вероятных заказчиков убийства.

В частности, на них написано Андрей Гордеев (председатель Херсонской ОГА - ред) и Евгений Рищук (заместитель председателя Херсонской ОГА - ред).

На футболках активистов написано: "Кто стоит за убийством Гандзюк?", а на асфальте под ГПУ написали - "Требуем приговоров заказчикам!".

Как пояснил юрист и участник акции Маси Найем, люди требуют, чтобы Генпрокуратура закончила расследование убийства Гандзюк, и на основе доказательств, полученных от исполнителей убийства, объявила подозрения заказчикам.

Активисты скандировали: "Юра, выходи!", а также "А Юра выйдет?" и "Кто заказал Катю Гандзюк?".

Под Генпрокуратурой также были и правоохранители, которые охраняли здание ГПУ и наблюдали за происходящим.

Никто из прокуроров к людям пока не вышел.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net

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