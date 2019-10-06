Во время протестов в Гаити погибли два человека

Во время протестов против действующего правительства на Гаити два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, пишет АР.

"В результаты стрельбы погибли два человека и еще четверо получили ранения", - сказал он.

В полиции уточнили, что один из полицейских был ранен брошенным в него камнем. Также сообщается об аресте 12 протестующих.

Напомним, 9 июня тысячи людей вышли на протесты в Гаити с требованием отправить в отставку президента Жовенеля Моиза. Митинги прошли во многих городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив.

Протестующие жгли шины и бросались в полицию камнями, а также перекрывали дороги. Правоохранители оградили президентский дворец баррикадами.

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, когда они пытались прорваться в резиденцию президента.

Участники протестных акций требовали расследовать, куда были направлены средства, полученные в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe.

Экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти и осложнило производство электроэнергии на Гаити. Многие гаитяне теперь получают электричество всего несколько часов в день.

Ранее антипрезидентские митинги в Гаити произошли в феврале этого года. Тогда граждане страны обвиняли президента в неспособности справиться с коррупцией и причастности к громким коррупционным скандалам. Во время беспорядков погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net