Лента RSS
Подписаться на ленту
10 июня 2019, понедельник, 11:56
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,36
10. 06. 2019

Во время протестов в Гаити погибли два человека

Во время протестов против действующего правительства на Гаити два человека погибли, четверо получили ранения. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, пишет АР.

"В результаты стрельбы погибли два человека и еще четверо получили ранения", - сказал он.

В полиции уточнили, что один из полицейских был ранен брошенным в него камнем. Также сообщается об аресте 12 протестующих.

Напомним, 9 июня тысячи людей вышли на протесты в Гаити с требованием отправить в отставку президента Жовенеля Моиза. Митинги прошли во многих городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив.

Протестующие жгли шины и бросались в полицию камнями, а также перекрывали дороги. Правоохранители оградили президентский дворец баррикадами.

Полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов, когда они пытались прорваться в резиденцию президента.

Участники протестных акций требовали расследовать, куда были направлены средства, полученные в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe.

Экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти и осложнило производство электроэнергии на Гаити. Многие гаитяне теперь получают электричество всего несколько часов в день.

Ранее антипрезидентские митинги в Гаити произошли в феврале этого года. Тогда граждане страны обвиняли президента в неспособности справиться с коррупцией и причастности к громким коррупционным скандалам. Во время беспорядков погибли семь человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В анкете, которую я заполнял перед операцией, был вопрос: кому звонить в случае крайней необходимости?
Я написал: более квалифицированному хирургу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.