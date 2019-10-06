Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту

Поезда по Крымскому мосту запустят 9-10 декабря. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на ответ и.о. гендиректора предприятия Крымская железная дорога Василия Назаряна.

Отмечается, что продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

"Планируется запуск движения поездов по мосту через Керченский пролив ориентировочно 9-10 декабря 2019 года. Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов", - говорится в ответе.

В КЖД также отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь - Санкт-Петербург и Симферополь - Москва.

Напомним, движение легковых автомобилей по Керченскому мосту открыли 16 мая 2018 года, грузовики запустили с 1 октября.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net