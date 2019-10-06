Супрун рассказала о вреде загара

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, почему загар вреден и как эффективно защищаться от ультрафиолета. Об этом она написала в воскресенье, 9 июня, на своей странице в Facebook.

Супрун напомнила, что загар - это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами, которые усиливают образование морщин и повышают риск рака. Для защиты ультротафиолета специальные клетки - меланоциты - синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже.

"Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, "к которой загар не липнет", как можно раньше оставьте попытки стать бронзовыми", - пишет Супрун.

Ультрафиолет вызывает мутации и этим увеличивает вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому - наиболее агрессивную опухоль, склонную к метастазам. Кроме этого, ультрафиолет буквально сушит кожу.

"Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа - в ней разрушены молекулы, удерживающие влагу и делают кожу упругой", - объяснила Супрун.

Она советует пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. При этом крем с максимальной защитой (SPF50) использовать не стоит. Лучше всего защищает от солнца оксид цинка, но такие кремы могут оказаться слишком густыми. Кроме того, не стоит полагаться только на крем: лучше вообще не выходить на улицу в жару с 10 утра до 16 часов.

Закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, которая не пропускает УФ, может на 27% уменьшить вероятность ожогов.

А если он уже случился, нужно уйти в тень или помещение и охладить его. Уменьшить воспаление могут ацетилсалициловая кислота и парацетамол.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о важности сексуального образования среди детей и подростков, а также напомнила об опасности кальяна.

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Источник: korrespondent.net