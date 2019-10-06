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10. 06. 2019

В ДТП в Ялте погибли три человека

Пешеход, водитель и пассажир мотоцикла погибли в ДТП, которое утром в понедельник, 10 июня, произошло в Ялте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД.

"На автодороге Ялта-Севастополь (50 км + 20м) водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда мотоцикл вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda. В результате ДТП погибли пешеход - неустановленная женщина на вид 30-35 лет, а также водитель и пассажир мотоцикла", - сообщили в ведомстве, добавив, что авария произошла в пределах города.

Отмечается, что ДТП случилось около 7.42, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.

Напомним, вчера в Сумской области чиновник облсовета погиб в ДТП. Он, а также его водитель не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также накануне в смертельном ДТП под Киевом погибли мать и дочь. По предварительным данным, водитель уснул за рулем.

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Источник: korrespondent.net

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