В Гааге начинается новый суд по иску Украины к РФ

В понедельник, 10 июня, постоянная палата третейского суда в Гааге начинает слушания относительно предыдущих возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, сообщает Укринформ.

Первой в 10 утра по местному времени будет выступать Россия. Завтра выступит Украина. Слушания продлятся до вечера. Транслировать в прямом эфире будут только первые 30 минут.

Второй раунд начинается 13 июня. В этот день будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, - Украина.

Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира, где и Международный суд ООН.

Напомним, 14 сентября 2016 Украина инициировала производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. В мае 2017 года состоялось первое процедурное заседание трибунала, в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения спора. В феврале прошлого года Украина подала пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе. Россия подала свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ. Как сообщалось, на прошлой неделе в Международном суде ООН состоялись слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение суда должно быть принято до конца года.

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Источник: korrespondent.net