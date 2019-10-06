В Житомирской области перевернулась маршрутка с пассажирами. Об этом сообщили в пресс-службе Житомирской Нацполиции.
Сообщается, что ДТП случилось на подъездной дороге к трассе Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе, когда маршрутка ехала из Киева в Луцк.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закругленном участке дороги и съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) УК Украины.
В полиции выясняют детали и обстоятельства инцидента.
Во время ДТП пострадали 7 пассажиров, двоих из них, 22-летнего жителя Львова и 50-летнюю жительницу Новоград-Волынского района, доставили в больницу. Остальным пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Ранее в департаменте патрульной полиции обнародовали статистику по ДТП в Украине. Так, с начала года около 800 украинцев погибли во время дорожно-транспортных происшествий.
Сообщалось также, что 10 июня в смертельном ДТП под Киевом погибли мать и дочь.
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Источник: korrespondent.net
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