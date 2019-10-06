В Генеральной прокуратуре заявили об отсутствии доказательств против бывших топ-чиновников Херсонской ОГА по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом в понедельник, 10 июня, сказал спикер ГПУ Андрей Лысенко, который вышел к митингующим активистам, сообщает РБК-Украина.

В частности, речь идет о бывшем председателе Херсонской областной государственной администрации Андрее Гордееве и его экс-заместителе Евгении Рищуке.

"У нас нет соответствующих доказательств для объявления им подозрения", - заявил Лысенко.

Как сообщалось, у здания Генпрокуратуры Украины в понедельник проходит акция с требованием расследования убийства Гандзюк. В частности, участники акции требуют объявить подозрения заказчикам убийства активистки.

Cмотрите фотогалерею: Убийство Гандзюк: в ГПУ не имеют доказательств против Гордеева и Рищука

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой.

Были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на законченное преступление – умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу.

Также генпрокурор Юрий Луценко 11 февраля заявил, что организатором и заказчиком убийства Гандзюк является председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер. Суд арестовал чиновника 15 февраля. В тот же день он вышел из СИЗО под залог в 2,5 млн гривен.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области огласил приговоры пяти обвиняемым в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net